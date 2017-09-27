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В стране и мире | Россия уничтожила все запасы химоружия

27.09.2017|16:27
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Россия уничтожила последний химический боеприпас. Таким образом, страна избавилась от почти 40 тысяч тонн отравляющих веществ. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает «Интерфакс».

Работы по уничтожению велись на полигоне «Кизнер» (Удмуртия). За их ходом в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

В общей сложности страна избавилась от 39 тысяч 967 тонн отравлявших веществ.

3 сентября сообщалось, что Россия полностью избавилась от запасов оружия с люизитом. После этого оставалось уничтожить только небольшую партию химических боеприпасов с отравляющим веществом типа «ви-икс».

Целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в России» была принята в 1996 году, соответствующая конвенция ратифицирована Госдумой в 1997.

Уничтожение химического оружия велось на семи объектах — «Горный» (Саратовская область, введен в эксплуатацию в 2002 году), «Камбарка» (Удмуртия, 2006 год), «Марадыковский» (Кировская область, 2006 год), «Леонидовка» (Пензенская область, 2008), «Щучье» (Курганская область, 2009), «Почеп» (Брянская область, 2010), «Кизнер» (Удмуртия, 2013).

Источник — lenta.ru
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