27.09.2017 | 10:19

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Виктора Бондарева. Генерал-полковник также уволен с военной службы. Соответствующий указ главы государства размещен во вторник, 26 сентября, на официальном портале правовой информации.

Путин также снял с постов заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова (недавно стал членом Совфеда от Севастополя) и начальника главного управления МВД по Саратовской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Аренина (его также назначили сенатором).

19 сентября губернатор Кировской области Игорь Васильев наделил Бондарева полномочиями члена Совета Федерации.

Еще в июле источник «Ленты.ру» в верхней палате парламента говорил о том, что главком ВКС станет новым руководителем комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Днем 26 сентября РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что Бондарев будет избран на этот пост на заседании палаты в среду. Предыдущий руководитель комитета Виктор Озеров был освобожден от должности 12 июля.

Виктор Бондарев стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами в 2015 году. В 2000-м он был удостоен звания Героя России.