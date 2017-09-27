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В стране и мире | Путин уволил главкома ВКС Бондарева

27.09.2017|10:19
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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Виктора Бондарева. Генерал-полковник также уволен с военной службы. Соответствующий указ главы государства размещен во вторник, 26 сентября, на официальном портале правовой информации.

Путин также снял с постов заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова (недавно стал членом Совфеда от Севастополя) и начальника главного управления МВД по Саратовской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Аренина (его также назначили сенатором).

19 сентября губернатор Кировской области Игорь Васильев наделил Бондарева полномочиями члена Совета Федерации.

Еще в июле источник «Ленты.ру» в верхней палате парламента говорил о том, что главком ВКС станет новым руководителем комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Днем 26 сентября РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что Бондарев будет избран на этот пост на заседании палаты в среду. Предыдущий руководитель комитета Виктор Озеров был освобожден от должности 12 июля.

Виктор Бондарев стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами в 2015 году. В 2000-м он был удостоен звания Героя России.

Источник — lenta.ru
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