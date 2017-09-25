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В стране и мире | Похитившая младенца из больницы в Дедовске получила пять лет условно

25.09.2017|13:06
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В Московской области суд приговорил к пяти годам условно 40-летнюю Елену Спахову, похитившую в 2014 году новорожденного из палаты детского отделения Дедовской городской больницы. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 25 сентября.

Женщину признали виновной по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

Как установлено следствием и судом, Спахова лишилась ребенка на ранних сроках беременности, однако в течение длительного времени имитировала ее, в том числе перед мужем.

В мае 2014 года с приступом гинекологического заболевания ее госпитализировали. Женщина сказала супругу, что поехала в роддом рожать. После выписки из больницы она несколько недель уверяла родных, что мальчик остался в детском отделении. По ее словам, умысел на похищение мальчика возник у нее спонтанно, и заранее она его не планировала. В детском отделении Дедовской горбольницы в это время находился младенец, от которого отказались его биологические родители, но успели дать ему имя Матвей.

17 июня 2014 года Спахова незаметно прошла в педиатрическое отделение и вынесла из палаты ребенка, воспользовавшись тем, что никого из медперсонала в коридоре не было. Женщина назвала мальчика Егором и сказала мужу, что это их новорожденный сын.

«В ходе следствия полностью установлена причастность обвиняемой к похищению ребенка, а проведенная экспертиза установила, что мальчик, которого она выдавала за своего сына, и похищенный в июне 2014 года младенец — одно лицо, биологической матерью которого обвиняемая не является», — заявила представитель СК.

11 января 2017 года сотрудники правоохранительных органов пришли к супругам Спаховым и забрали похищенного мальчика. Он был передан органам опеки. В настоящее время ребенка усыновила новая семья. Его местонахождение тщательно скрывается.

В ходе следствия Спахова полностью признала свою вину и активно способствовала расследованию.

Источник — lenta.ru
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