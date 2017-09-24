24.09.2017 | 15:25

ООН набрала «лишний жирок», и его надо срезать. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели» на канале НТВ, выдержки из беседы в воскресенье, 24 сентября, приводит ТАСС.

«То, что в ООН есть лишний "жирок", — это давно не новость. Но нужно подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний "жирок" во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена», — считает министр.

Лавров отметил, что все страны, включая микрогосударства с населением в 10-15 тысяч человек, хотят приобщения к работе ООН и представительства в секретариате организации. По его мнению, это абсолютно объяснимое желание. «Поэтому когда мы будем этот "жирок" срезать, как бы нам не задеть живой организм организации», — добавил он.

В этом же интервью Лавров выразил уверенность в том, что США не нанесут удар по КНДР, которым угрожали Пхеньяну. По его мнению, это объясняется тем, что американцы «не то чтобы подозревают, а они знают точно, что у нее [Северной Кореи] есть ядерные бомбы».