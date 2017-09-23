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В стране и мире | Убийство пятиметрового крокодила вызвало борьбу рептилий за контроль над рекой

23.09.2017|11:08
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Убитого гребнистого крокодила длиной 5,2 метра нашли возле реки Фицрой в австралийском городе Рокгемптон, штат Квинсленд. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает ABC News.

Гигантская рептилия погибла в результате единственного выстрела в голову. В полиции надеются, что вскрытие даст дополнительную информацию, которая поможет найти убийцу.

Австралийские законы запрещают истреблять гребнистых крокодилов, причем убийство хищника длиной более пяти метров наказывается особенно строго. Нарушитель может быть оштрафован на 28 тысяч австралийских долларов (1,3 миллиона рублей) и приговорен к тюремному заключению сроком до трех лет за жестокое обращение с животными.

Квинслендское министерство охраны окружающей среды и культурного наследия предупредило местных жителей, что теперь крокодилы будут вести себя более агрессивно. «Нужно ясно понимать, что гибель животного нарушила баланс в популяции крокодилов Фицроя, — пояснил директор по биоразнообразию Майкл Джойс (Michael Joyce). — Следует ожидать увеличения агрессивной активности молодых самцов. Это связано с тем, что они будут бороться за доминирующую позицию, которая теперь свободна».

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

18 сентября сообщалось, что в индонезийском округе Кутай-Картанегара крокодил напал на шамана и утащил его под воду.

Источник — lenta.ru
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