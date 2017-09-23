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В стране и мире | Первое издание книги о Гарри Поттере побило рекорд стоимости

23.09.2017|14:41
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Первое издание книги о Гарри Поттере продано с аукциона за 81,2 тысячи долларов. Об этом сообщает аукционный дом Heritage.

Artfix Daily уточняет, что это рекордная цена для книги без автографа автора.

В описании лота отмечается, что первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» (первого в серии) в твердой обложке выпущено всего в 500 экземплярах и предназначалось в основном для библиотек (в массовую продажу поступают в основном книги в мягкой обложке), из-за этого у тома даже нет суперобложки.

В ноябре 2016 года экземпляр этого же романа с опечаткой на обложке (пропущенная буква) был продан с торгов за 54 тысячи долларов.

В 2007 году книга из первого тиража первого романа поттерианы ушла с молотка за 19,7 тысячи фунтов стерлингов (более 40 тысяч долларов по тогдашнему курсу).

Источник — lenta.ru
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