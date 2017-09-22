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В стране и мире | Жириновский призвал штрафовать заболевших непривитых депутатов

22.09.2017|11:59
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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов Госдумы пройти вакцинацию от гриппа. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 22 сентября.

В начале пленарного заседания председатель комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что в зале отсутствуют 35 депутатов, пять из которых — временно нетрудоспособны. После этого выступил Жириновский и попросил коллег «немедленно» сделать прививки.

«Фракция ЛДПР в полном составе сделала, у нас нет больных. Если появятся больные депутаты, то давайте из зарплаты вычитывать за их небрежность к своему здоровью», — сказал политик. Он добавил, что больше всего стоит опасаться так называемого свиного гриппа.

В свою очередь председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) заявил, что прививки могут вызывать проблемы. «Я 27 лет в парламенте, никогда прививок не делал. Рекомендую всем обливаться водой зимой и летом, минуту бегаешь по улице, два ведра с водой, на солнце поворачиваешься и говоришь: "Дай здоровье мне и друзьям!».

В октябре 2014 года либерал-демократы предложили Госдуме способ защиты от проникновения вируса Эбола: ограничить проведение различных мероприятий в здании парламента.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.09.2017 12:16|

Гость писал(a):

А ещё Стрелять и Вешать

Стрелять не современно и не гигиенично, вешать не получится световые опоры нынче высокие. Но уж если погружаемся в 12 век то пожалуй столб позора на площади Ленина вкопать и лобное место оборудовать и все будет как надо.

Гость|22.09.2017 12:23|

Надоел этот Эндельштейн-Жириновский со своим бредом.Были врачи -вредители (судя по реальным рассекреченным документам заговор был очень серьезным),пора контрразведке заняться депутатами-вредителями .

Имя: Гость
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