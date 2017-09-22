22.09.2017 | 11:59

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов Госдумы пройти вакцинацию от гриппа. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 22 сентября.

В начале пленарного заседания председатель комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что в зале отсутствуют 35 депутатов, пять из которых — временно нетрудоспособны. После этого выступил Жириновский и попросил коллег «немедленно» сделать прививки.

«Фракция ЛДПР в полном составе сделала, у нас нет больных. Если появятся больные депутаты, то давайте из зарплаты вычитывать за их небрежность к своему здоровью», — сказал политик. Он добавил, что больше всего стоит опасаться так называемого свиного гриппа.

В свою очередь председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) заявил, что прививки могут вызывать проблемы. «Я 27 лет в парламенте, никогда прививок не делал. Рекомендую всем обливаться водой зимой и летом, минуту бегаешь по улице, два ведра с водой, на солнце поворачиваешься и говоришь: "Дай здоровье мне и друзьям!».

В октябре 2014 года либерал-демократы предложили Госдуме способ защиты от проникновения вируса Эбола: ограничить проведение различных мероприятий в здании парламента.