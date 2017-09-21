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В стране и мире | В полиции заявили о рейде против нелегальной миграции в ТЦ «Москва»

21.09.2017|16:25
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Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии проводят рейд на территории ТЦ «Москва». Об этом в четверг, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщили в УВД по Юго-Восточному административному округу.

«В 15 часов торговый центр был закрыт для посетителей, началась проверка на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства», - сказал источник.

Ранее 21 сентября в пресс-службе московского главка МВД сообщили о возбуждении двух уголовных дел после массовой драки у торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино. Одно дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), второе дело - по статье 116 УК РФ («Побои») по факту причинения телесных повреждений мигранту. По предварительным данным, его избили охранники торгового центра. Известно, что пострадавший - уроженец Таджикистана.

Вечером в среду возле торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино произошел крупный конфликт. Поводом стало то, что охрана ТЦ избила одного из местных торговцев, якобы неоднократно не оплатившего счета.

На место событий прибыл 2-й оперативный полк полиции и ОМОН Росгвардии; сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь столкновение между охранниками и мигрантами. По данным разных источников, число задержанных - от 100 до 250 человек.

Источник — lenta.ru
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