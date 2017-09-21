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В стране и мире | Тома Круза назвали причастным к гибели членов съемочной группы в авиакатастрофе

21.09.2017|13:06
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Родственники двух членов съемочной группы, разбившихся в авиакатастрофе во время работы над фильмом «Сделано в Америке» назвали актера Тома Круза причастным к трагедии. Об этом сообщает издание People.

Семьи погибших обратились в суд. В исковом заявлении они обвинили кинокомпании Imagine Entertainment, Vendian Entertainment и Cross Creek Pictures в нарушении протокола безопасности.

Истцы также упомянули режиссера фильма Дага Лаймана и Круза, исполнившего в нем главную роль — их обвинили в желании «снять насыщенный действиями, чрезвычайно рискованный проект», что повлекло за собой авиакатастрофу. Отмечается, что актер и режиссер требовали несколько раз переснять сцены с трюками на самолете. При этом Круз и Лайман не указаны ответчиками в иске, однако родственники членов съемочной группы считают, что они проявили халатность.

Авиакатастрофа произошла в сентябре 2015 года в Колумбии. На борту находились три человека, двое из них — каскадер Алан Дэвид Пурвин и пилот Джимми Ли Гарланд — погибли. Самого Круза в момент аварии в самолете не было.

«Сделано в Америке» повествует о Барри Силе, который стал самым юным пилотом Боинга 747 в США. После потери лицензии гражданского летчика, он был вынужден связаться с Медельинским картелем и стать важным звеном наркотрафика в Америке в 1980 годах. Российская премьера ленты запланирована на 12 октября.

Источник — lenta.ru
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