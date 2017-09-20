Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 сен 2017|10:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+18oC
Завтра | Ясно |
  69.68  |  $  58.10
 

В стране и мире | Из-за телефонных террористов во вторник было эвакуировано 100 тысяч россиян

20.09.2017|09:13
Печать

Почти 100 тысяч человек были эвакуированы во вторник, 19 сентября, в 14 российских городах после анонимных звонков с угрозами «минирования». Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

Он отметил, что всего эвакуация затронула 152 объекта. Информация об угрозах приходила из Москвы, Салехарда, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Астрахани, Воронежа и ряда других городов.

Во вторник сообщалось, что после анонимных звонков о заложенных бомбах из восьми столичных управ эвакуировали людей. Эвакуация проводилась также в Центральном детском магазине и торгово-развлекательном центре «Гагаринский». Вечером вторника была закрыта станция метро «Китай-город».

В правоохранительные органы страны на прошлой и на этой неделе поступило множество звонков от телефонных террористов. Сообщения о минировании касались торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц, школ. В частности, 18 сентября в Москве были эвакуированы ТЦ «Атриум», «Европейский» и «Метрополис», а также девять управ, префектур и офисное здание.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|20.09.2017 09:51|

Давно обещанный киберответ США на "вмешательство в американскую демократию", не понятно почему спецслужбы молчат. Наверняка источник известен.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!