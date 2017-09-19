19.09.2017 | 12:39

Суд райцентра Ванино в Хабаровском крае лишил местную жительницу прав на землю, полученную по программе дальневосточного гектара. Об этом во вторник, 19 сентября, ТАСС сообщили в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

По словам активистов, получателем участка в центре поселка Ванино, где был сквер, выступила местная жительница. Она собиралась открыть на месте отдыха цветочный магазин.

«Спорная территория общей площадью 419 квадратных метров — одно из самых проходных мест в Ванино, здесь находятся местное отделение банка, Дом книги, детский магазин, социально значимые объекты. Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах, а женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда», — рассказал активист хабаровского ОНФ Юрий Светличный.

Ранее жители Ванино собрали подписи 1,5 тысячи человек против «непрозрачного» выделения участка в центре поселка.

По словам Светличного, это первый в России случай, когда решением суда были ликвидированы права на дальневосточный гектар. Всего активисты ОНФ нашли в Ванино 67 участков в поселке, выдача которых ставится ими под сомнение.

«Эти участки находятся в центре поселка в непосредственной близости от администрации, памятников, скверов, парков, детских площадок и прочих социально-значимых объектов», — сказал Светличный.

Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) действует с июня прошлого года. Согласно документу, каждый россиянин может воспользоваться правом на получение сроком на пять лет участка размером не более гектара. По истечении пяти лет его можно будет оформить в аренду или получить в собственность. Купля-продажа полученной земли запрещена.