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В стране и мире | Половина россиян не поняла экономическую политику правительства

19.09.2017|14:53
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Почти 45 процентов работающих россиян не понимают цели и смысла экономической политики правительства. Представляют действия государства в экономике только 47 процентов граждан. Таковы результаты опроса, проведенного Центром мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Среди респондентов, понимающих политику правительства, оказались россияне с более высоким материальным достатком, чаще всего работающие в официальном секторе экономики. Не представляют цели и смысла действий государства в экономике чаще всего работники с низким достатком и работающие на теневом рынке.

Более 43 процентов опрошенных полагают, что состояние российской экономики ухудшается. Почти 26 процентов заявили, что ничего не меняется, столько же увидели признаки улучшения и заметного подъема.

Результаты исследования сильно отличаются от опроса 2002 года, когда после кризиса 1990-х годов был зафиксирован рост позитивных настроений. «Сегодня ситуация выглядит иначе. В оценках граждан больше наблюдаются негативные ожидания», - отмечают эксперты.

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, количество жителей России, считающих себя бедными, во втором квартале 2017 года сократилось до 29 процентов. В аналогичный период в 2015-м и 2016-м бедными себя сочли 33 процента россиян. Показатели же текущего года совпадают с уровнем 2012-го.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.09.2017 15:42|

penzainform.ru писал(a):

Почти 45 процентов работающих россиян не понимают цели и смысла экономической политики правительства.
Как в сказке про голого короля...

Теперь воровать можно в открытую и ничего не объясняя - подданные все равно будут молчать не желая показаться дураками.

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