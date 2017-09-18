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В стране и мире | В Подмосковье командира роты ДПС осудили за использование алкотестера с подвохом

18.09.2017|16:02
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Ногинский городской суд Московской области приговорил бывшего командира роты ДПС к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию взяток, полученных при помощи алкотестера, дающего ложные показания. Об этом в понедельник, 18 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Елена Фокина.

По ее словам, командир 5-го батальона 2-го полка ДПС Алексей Викулин и три подчиненных ему офицера использовали специальный контрафактный алкотестер. Прибор в любом случае показывал наличие спирта в выдохе водителя. Угрожая лишением прав, госавтоинспектора требовали деньги.

«Потерпевшими по делу признаны восемь человек, общая сумма полученных от них взяток составила около полумиллиона рублей», — сказала Фокина.

Она уточнила, что все преступления были совершены в период с декабря 2015 года по май 2016 года в Подмосковье, на подмосковном участке трассы М-7 «Волга» (Горьковское шоссе). Суды над тремя соучастниками Викулина, также офицерами ДПС, в настоящее время продолжаются.

12 января стало известно, что сборщик металлолома из Челябинска, который стал первым посетителем местного вытрезвителя, сломал алкотестер. После того как мужчина выдохнул, прибор завис и отключился.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.09.2017 16:56|

После того как мужчина выдохнул, прибор завис и отключился.

ГАААААГАГААА!!!

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