18.09.2017 | 16:02

Ногинский городской суд Московской области приговорил бывшего командира роты ДПС к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию взяток, полученных при помощи алкотестера, дающего ложные показания. Об этом в понедельник, 18 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Елена Фокина.

По ее словам, командир 5-го батальона 2-го полка ДПС Алексей Викулин и три подчиненных ему офицера использовали специальный контрафактный алкотестер. Прибор в любом случае показывал наличие спирта в выдохе водителя. Угрожая лишением прав, госавтоинспектора требовали деньги.

«Потерпевшими по делу признаны восемь человек, общая сумма полученных от них взяток составила около полумиллиона рублей», — сказала Фокина.

Она уточнила, что все преступления были совершены в период с декабря 2015 года по май 2016 года в Подмосковье, на подмосковном участке трассы М-7 «Волга» (Горьковское шоссе). Суды над тремя соучастниками Викулина, также офицерами ДПС, в настоящее время продолжаются.

12 января стало известно, что сборщик металлолома из Челябинска, который стал первым посетителем местного вытрезвителя, сломал алкотестер. После того как мужчина выдохнул, прибор завис и отключился.