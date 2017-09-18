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В стране и мире | Силуанов сообщил об отказе от индексации пенсий работающим пенсионерам

18.09.2017|14:54
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Пенсии работающих пенсионеров не будут повышаться в 2018 году. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров», - сказал он.

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук заявил, что в таком случае у граждан пропадает мотивация платить взносы с зарплат.

«По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции», - ответил Силуанов. Такой порядок не ухудшает положение работающих пенсионеров, отметил он. «Это же их выбор», - добавил министр.

Мохначук возразил, что работать на пенсии - «это не их выбор, а нужда». «Попробуйте выжить на 6 200 [рублей]. Это нужда. И за семь тысяч. Нужда заставляет делать выбор», - сказал он. «Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение - работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», - ответил глава Минфина.

12 сентября «Ведомости» сообщили, что Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе на 2018-2020 годы ожидает падения размера пенсий в реальном выражении: в 2018 году на 0,7 процента, в 2019-2020 годах - по 0,6 процента, из-за отмены индексации пенсий работающим пенсионерам.

Не индексировать работающим пенсионерам пенсии правительство решило в 2016 году, пообещав возместить упущенное, когда пенсионер прекратит работать.

В настоящее время в России насчитывается 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть (около 14 миллионов) - работающие.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.09.2017 15:05|

Единственная страна в мире где все льготы заявительные, а все санкции и удержания уведомительные.

Гость|18.09.2017 15:13|

"Таким образом, по разным подсчетам, удар крылатыми ракетами из акватории Каспийского моря по территориям сирийских повстанцев мог обойтись бюджету в сумму от $20 млн до $60 млн (от 1,25 млрд до 3,75 млрд руб.)" (РБК)

Гость|18.09.2017 15:13|

а как же импортозамещение и "санкции нам только на пользу"?

или кто то нагло врет?

Гость|18.09.2017 15:14|

penzainform.ru писал(a):

«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение - работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», - ответил глава Минфина.
Разумеется,Силуанов,ты не можешь согласиться.На твою зарплату с пенсией можно до самой смерти "работать".

Гость|18.09.2017 15:16|

все деньги на закупку калибров для сирии

Имя: Гость
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