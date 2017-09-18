18.09.2017 | 14:24

По прогнозу Минфина России, дефицит федерального бюджета в 2018 году составит 1,33 триллиона рублей, или 1,37 процента ВВП, при доходах в 15,18 триллиона рублей и расходах в 16,51 триллиона рублей. Информация об этом следует из законопроекта о бюджете на 2018 год и период 2019-2020 годы, размещенного на официальном портале правовых актов.

В 2019-м нехватка средств ожидается в размере 867 миллиардов рублей, или 0,84 процента ВВП, в 2020 году - 960,3 миллиарда рублей (0,87 процента), отмечается в проекте.

При этом расходы в 2019 и 2020 годах составят 16,4 триллиона рублей и 17,2 триллиона рублей соответственно, а доходы - 15,55 триллиона рублей и 16,28 триллиона рублей.

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета в этом году составит 14 678,8 миллиарда рублей - эта сумма на 1 191,3 миллиарда превышает ту, что была утверждена ранее.