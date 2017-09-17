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В стране и мире | Олимпийская чемпионка Медведцева пострадала в ДТП из-за пробившего стекло болта

17.09.2017|12:06
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Автомобиль, в котором ехали биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, попал в ДТП на трассе Бородино — Красноярск. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».

Источник рассказал изданию, что за рулем находилась Медведцева — двукратная олимпийская чемпионка, также известная под фамилией Пылева. Во время движения от встречного автомобиля отвалился болт и прилетел в лобовое стекло машины спортсменок. Деталь пробила преграду и попала в височную часть головы водителя.

42-летнюю женщину, получившую черепно-мозговую травму, доставили в больницу. Там ее прооперировали. Угрозы для жизни спортсменки нет, но некоторое время Медведцева проведет в стационаре. «Состояние ее характеризуется как средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Слепцова и Вилухина не пострадали.

Медведцева (урожденная Заморозова) завершила карьеру по окончании сезона-2009/10. Своих лучших результатов она добилась, выступая под фамилией Пылева. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити биатлонистка победила в гонке преследования и завоевала бронзу в эстафете, также является чемпионкой Ванкувера-2010 в эстафетной гонке. Помимо этого, в ее активе шесть золотых медалей чемпионатов мира.

Вилухина и Слепцова объявили об уходе из профессионального спорта осенью 2016-го и летом 2017-го соответственно.

Источник — lenta.ru
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