Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 сен 2017|14:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+9oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  68.58  |  $  57.53
 

В стране и мире | На съемочной площадке сериала про серийного убийцу нашли труп

17.09.2017|13:38
Печать

На съемочной площадке проекта Rellik телекомпании «Би-би-си» нашли труп. Об этом в воскресенье сообщает The Mirror.

Полиция обнаружила тело в одном из скверов восточного Лондона перед тем, как там должны были снимать сцену с трупом.

«Съемочная группа прибыла, чтобы снимать "свой" труп, но полиция сказала, что это невозможно, потому что там нашли реальный труп. Это было странно, реальность превзошла вымысел», — рассказал актер Патерсон Джозеф, исполняющий роль психиатра.

Сериал Rellik (английское слово «киллер», написанное задом наперед) посвящен истории серийного убийцы. Авторами проекта выступили создатели шоу «Пропавший без вести».

Премьера первого эпизода состоялась 11 сентября.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!