Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 сен 2017|17:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  68.58  |  $  57.53
 

В стране и мире | Чиновникам Латвии посоветовали подозревать приветливых иностранцев в шпионаже

17.09.2017|15:58
Печать

Полиция безопасности Латвии разработала для чиновников рекомендации по распознаванию шпионов, согласно которым особое внимание следует обращать на иностранцев, ведущих себя слишком фамильярно и приветливо. Об этом со ссылкой на агентство LETA сообщает Delfi.

Из документа следует, что настороженно необходимо относиться и к тем, кто задает наводящие вопросы о ситуации в стране. Кроме того, шпионами могут оказаться те, кто стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, налаживают контакт в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям.

Согласно документу, сотрудники иностранных спецслужб могут также просить предоставить данные для личных нужд, предлагать информацию или помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.

25 августа стало известно, что министерство финансов Латвии подготовило поправки в законодательство, обязывающие должностных лиц указывать в налоговых декларациях не только имена своих супругов, но и сожителей. Отмечается, что новшество не затронет интересы госслужащих, являющихся представителями ЛГБТ-сообщества.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!