17.09.2017 | 15:58

Полиция безопасности Латвии разработала для чиновников рекомендации по распознаванию шпионов, согласно которым особое внимание следует обращать на иностранцев, ведущих себя слишком фамильярно и приветливо. Об этом со ссылкой на агентство LETA сообщает Delfi.

Из документа следует, что настороженно необходимо относиться и к тем, кто задает наводящие вопросы о ситуации в стране. Кроме того, шпионами могут оказаться те, кто стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, налаживают контакт в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям.

Согласно документу, сотрудники иностранных спецслужб могут также просить предоставить данные для личных нужд, предлагать информацию или помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.

25 августа стало известно, что министерство финансов Латвии подготовило поправки в законодательство, обязывающие должностных лиц указывать в налоговых декларациях не только имена своих супругов, но и сожителей. Отмечается, что новшество не затронет интересы госслужащих, являющихся представителями ЛГБТ-сообщества.