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В стране и мире | Бой Головкина и Альвареса завершился вничью

17.09.2017|12:49
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Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса завершился вничью. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судья Дэйв Моретти отдал бой Головкину (115-113), Аделаида Берд присудила победу Альваресу (118-110), Дон Трелла посчитал, что поединок был равным, счет его судейской записки —114-114. Таким образом, бой завершился раздельной ничьей.

Бой за чемпионство мира в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) проходил в Лас-Вегасе.

До этого боя в активе 27-летнего Альвареса было 49 побед (34 нокаута) при одном поражении (от Флойда Мэйуэзера в 2013 году) и одной ничьей. 35-летний Головкин до поединка с Альваресом одержал 37 побед в 37 боях (33 нокаута).

Источник — lenta.ru
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