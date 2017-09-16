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В стране и мире | На Сахалине спасли просидевшую в оконном проеме двое суток кошку

16.09.2017|11:51
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Сотрудники МЧС спасли кошку, которая в течение двух дней не могла выбраться из оконного проема в жилом здании в городе Корсаков Сахалинской области. Об этом сообщает портал sakhalin.info.

По информации издания, хозяин питомца оставил его одного в квартире, расположенной на третьем этаже. Животное попыталось выбраться на улицу через приоткрытое окно, но застряло.

Отмечается, что спасатели долгое время не могли достать кошку из-за того, что у них не было лестницы достаточной длины. В итоге питомца удалось вызволить, поставив лестницу на крышу автомобиля.

«Все с кошкой в порядке, жива и здорова», — рассказал представитель регионального МЧС.

В июне сообщалось, что в британском графстве Мерсисайд вытащили кошку из дымохода высотой 2,5 метра. Животное провело в трубе четыре дня.

Источник — lenta.ru
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