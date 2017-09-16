16.09.2017 | 12:56

В Берлине возле ночного клуба в районе Хоэншенхаузен мужчина открыл стрельбу. Погиб один человек, трое ранены, сообщает пресс-служба берлинской полиции в Twitter в субботу, 16 сентября.

Отмечается, что инцидент произошел в два часа ночи. Между мужчинами разгорелся конфликт, один из них открыл стрельбу, в результате которой были ранены четыре человека. Их доставили в больницу, где один из пострадавших скончался.

Подозреваемый задержан. Причины конфликта пока неизвестны. Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, проводится расследование.

1 июля 17 человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе в городе Литтл-Рок, штат Арканзас. Еще несколько посетителей получили травмы, пытаясь покинуть помещение.

000