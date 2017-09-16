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В стране и мире | Михалков назвал виновного в скандале с «Матильдой»

16.09.2017|12:07
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Режиссер Никита Михалков возложил ответственность за ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» на Фонд кино. Об этом он заявил на пресс-конференции Международного кинофестиваля «Евразийский мост», передает РИА Новости.

По мнению Михалкова, Фонд кино должен был понимать, на что идет, выделяя средства на создание этой картины, а автор должен понимать риски, создавая фильм о человеке, причисленном к лику святых. Кинематографист уточнил, что не видел «Матильду», а потому «устраивать по этому поводу истерику — неправильно».

23 августа Михалков объявил о решении покинуть попечительский совет Фонда кино. Режиссер раскритиковал организацию, назвав ее «безответственной».

Фонд кино — российская государственная организация, которая оказывает финансовую поддержку отечественным кинопроизводителям. На посту председателя попечительского совета фонда — режиссер Станислав Говорухин.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

2 сентября стало известно, что сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не будет показывать «Матильду». В ее пресс-службе отметили, что отказ от демонстрации ленты связан с поступившими угрозами поджогов. Министр культуры Владимир Мединский назвал давление активистов-поджигателей на кинотеатры цензурой и беззаконием.

Источник — lenta.ru
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