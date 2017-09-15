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В стране и мире | Умер самый старый в мире кот

15.09.2017|12:42
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В британском городе Ньюкасл-апон-Тайн, графство Тайн-энд-Уир, умер 32-летний кот по кличке Натмег (Nutmeg), который считался самым старым в мире. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хозяева кота обратили внимание, что он испытывает трудности с дыханием. Они отвезли Натмега в ветеринарную клинику, но медики не смогли ему помочь. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В 1990 году Лиз и Иэн Финлей (Liz и Ian Finlay) из города Блейдон-он-Тайн обнаружили в своем саду бездомного кота с гнойником на шее. По оценке специалиста, животному было не менее пяти лет. Они выходили кота, и с тех пор он жил с ними.

В мае 2016 года сообщалось, что в американском штате Техас умер 30-летний сиамский кот по кличке Скутер, признанный самым старым в мире. Через пять месяцев пропал 27-летний кот по кличке Вельвет (Corduroy), названный старейшим представителем своего вида в Книге рекордов Гиннесса.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.09.2017 13:00|

Соболезнования родным и близким кота.

Гость|15.09.2017 13:03|

не фиг котика за хвост держать

Гость|15.09.2017 13:30|

Че там Джигурда? На наследство не претендует?

Имя: Гость
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