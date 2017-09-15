15.09.2017 | 11:26

По уголовным делам, возбужденным после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, задержаны первые подозреваемые - выступившие в качестве подражателей подростки, которые после сообщений в СМИ и соцсетях о минированиях решили этот опыт повторить. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, вычислить их удалось относительно легко, так как в отличие от организаторов акции они использовали обычные телефоны. В частности, в среду, 13 сентября, в подмосковном Волоколамске был задержан 17-летний местный житель, «заминировавший» по телефону Дворец спорта. В отношении него возбуждено уголовное дело.

13 сентября правоохранительные органы Москвы получили 33 сообщения о заложенных взрывных устройствах. Неизвестные сообщали о заминировании Курского, Киевского и Казанского вокзалов, аэропорта Шереметьево, 22 торгово-развлекательных центров, а также нескольких вузов и Красной площади.

14 сентября в столице из-за анонимных звонков об угрозах взрывов эвакуировали 16 школ. В правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило девять сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Кроме того, случаи массового «телефонного терроризма» в течение последних дней также зафиксированы в Челябинске, Омске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Екатеринбурге, Перми, Ставрополе, Брянске, Омске и Новосибирске. Сотрудники экстренных служб эвакуировали школы и вузы, торговые центры, административные здания, а также различные транспортные объекты.

При этом ни одна из угроз якобы минирования зданий не подтвердилась.