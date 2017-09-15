Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 сен 2017|12:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+19oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.77
 

В стране и мире | Овечкин объявил о пропуске Олимпиады-2018

15.09.2017|11:18
Печать

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин официально подтвердил, что не поедет на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Его заявление опубликовано в пятницу, 15 сентября, на сайте лиги.

«Меня и всех игроков НХЛ поставили в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде», - отметил 31-летний Овечкин.

Он считает, что присутствие хоккеистов из НХЛ на Играх «хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады». «Весьма печально, что нас там не будет», - добавил он.

В начале апреля официальные представители НХЛ объявили о недопуске игроков до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Несмотря на это Овечкин объявил о намерении поехать на Игры-2018 вопреки запрету. С аналогичными заявлениями выступали другие россияне, выступающие в лиге, - Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.

Овечкин выступает за сборную России с 2004 года. Он провел за национальную команду 96 матчей, в которых набрал 76 очков (43 шайбы и 33 голевые передачи). Форвард стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), еще дважды завоевывал серебряные и трижды - бронзовые медали мирового первенства.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!