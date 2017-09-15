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В стране и мире | Депутат Лебедев извинился перед матерью безрукой девочки

15.09.2017|17:20
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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев встретился с матерью родившейся без рук девочки Василины. Депутат от ЛДПР и Эльмира Кнутсен познакомились в стенах нижней палаты парламента, сообщает «Комсомольская правда».

Лебедев принес Кнутсен извинения, поблагодарив ее за сдержанную реакцию. «Мы постараемся, чтобы эта история закончилась для вас как можно более благоприятно», — заверил он.

Парламентарий также предложил женщине сотрудничество, выразив готовность принять от нее советы и рекомендации по работе с инвалидами. В свою очередь Кнутсен передала депутату список просьб от родителей, воспитывающих детей с патологиями.

В заключение Лебедев раскритиковал журналистов, обративших внимание на его комментарий в Twitter о безрукой девочке. «Мне очень жаль, что СМИ, подчас гоняясь за громкой новостью, коверкают смысл. Нужна корректность, тем более когда затрагиваются такие болезненные для общества темы», — подытожил либерал-демократ.

11 сентября Лебедев в Twitter прокомментировал ролик, на котором маленькая девочка, не имеющая рук, ест с помощью ног. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь», — написал он.

После депутат Госдумы Сергей Боярский написал Лебедеву, что его позиция омерзительна. Тот пояснил свои слова, написав следующее: «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут». На этом диалог парламентариев закончился. Позднее Лебедев заявил, что это была «частная переписка, хоть и в публичной плоскости».

Источник — lenta.ru
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Гость|15.09.2017 17:38|

Слово не воробей...

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