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В стране и мире | Официально объявлены столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

14.09.2017|12:16
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Прямая трансляция доступна на сайте организации.

Игры 2024 года пройдут в Париже, спустя четыре года соревнования примет Лос-Анджелес. Решение было принято на сессии МОК в Лиме (Перу).

Изначально за право проведения Олимпиады-2024 боролись Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, однако лишь последние два подтвердили свои заявки. 11 июля на заседании сессии МОК было решено, что Игры 2024 и 2028 годов пройдут в этих городах. На заседании в Перу была определена очередность.

Париж в последний раз проводил Олимпиаду в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984-м. Ближайшие летние Игры примет в 2020 году Токио. Предыдущая Олимпиада прошла в 2016-м в Рио-де-Жанейро. Сборная России заняла на ней четвертое место в общем зачете.

Источник — lenta.ru
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