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В стране и мире | Найден самый невезучий в мире путешественник

14.09.2017|16:12
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Житель английского графства Нортгемптон Джек Пейдж (Jack Page), возможно, является самым невезучим путешественником в мире. Как пишет Daily Mail, любая поездка 29-летнего специалиста по внештатным ситуациям превращается в катастрофу.

На протяжении последних 10 лет Пейдж выбирает для путешествий экзотические направления, однако везде его преследуют неудачи. Например, во время поездки по Бирме его поезд сошел с рельсов, и англичанин застрял на 36 часов. На одном из необитаемых островов у Борнео все его запасы еды были съедены ящерицами.

В Индии Пейджа атаковала корова, во время восхождения на Эверест он подхватил лямблиоз - паразитарную инфекцию пищеварительной системы.

Во время поездки в Чернобыль в 2015 году он попал на протестную акцию, где его заставили удалить все фото с камеры.

Пейдж отметил, что его девушка Элис считает, что для спокойного отдыха им просто стоит выбирать менее экстремальные направления, отдав предпочтение, например, спокойному пляжному отдыху.

Источник — lenta.ru
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