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В стране и мире | Лукашенко разрешил чиновникам «наклонять» тунеядцев

14.09.2017|16:17
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал чиновникам разрешение «наклонять» тунеядцев. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает пресс-служба главы республики.

«Вы должны с ними [тунеядцами] разобраться (...). Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить», - сказал Лукашенко.

В августе белорусский лидер заявил, что власти республики выявят каждого тунеядца. «Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы - и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», - отметил он.

В феврале в нескольких городах республики прошли несанкционированные митинги протеста против сбора «налога на тунеядство». Позднее Лукашенко поручил в течение года не взимать сбор с граждан страны.

Декрет «о тунеядцах» (официальное название — «О предупреждении социального иждивенчества») был подписан президентом Белоруссии в апреле 2015 года. Согласно данной норме, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.09.2017 17:08|

А у нас вся госду...а такая.

Гость|14.09.2017 17:31|

Нам тоже нужен такой закон. А то работают неофициально и налоги не платят.

Имя: Гость
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