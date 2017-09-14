14.09.2017 | 16:17

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал чиновникам разрешение «наклонять» тунеядцев. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает пресс-служба главы республики.

«Вы должны с ними [тунеядцами] разобраться (...). Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить», - сказал Лукашенко.

В августе белорусский лидер заявил, что власти республики выявят каждого тунеядца. «Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы - и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», - отметил он.

В феврале в нескольких городах республики прошли несанкционированные митинги протеста против сбора «налога на тунеядство». Позднее Лукашенко поручил в течение года не взимать сбор с граждан страны.

Декрет «о тунеядцах» (официальное название — «О предупреждении социального иждивенчества») был подписан президентом Белоруссии в апреле 2015 года. Согласно данной норме, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.