11.09.2017 | 11:18

Россиянин Виталий Кузнецов за 70 дней на попутках добрался из Оренбурга до Великой Китайской стены. Об этом путешественник написал на своей странице в «ВКонтакте».

По словам мужчины, доехав до Китая, он столкнулся с депрессией, однако спустя несколько дней новый знакомый, у которого он остановился, помог Кузнецову решить проблемы и он снова отправился в путь. В Пекине россиянин побывал на площади Тиананмен и в районе Запретного города.

Россиянин, который начал свое путешествие в начале лета, планирует добраться автостопом до Индии. Китай стал первой зарубежной страной на его пути. До этого маршрут Кузнецова пролегал через российские города. За время пути бэкпекер преодолел более 20 тысяч километров.

В начале сентября российский путешественник Антон Суворов дошел пешком из Самары в Москву. На преодоление этого расстояния в 1 083 километра ему потребовалось 43 дня.