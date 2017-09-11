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В стране и мире | Попавший в медвежью ловушку рыбак погиб в Иркутской области

11.09.2017|13:20
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Следователи начали проверку по факту гибели жителя Иркутской области, который попал в лесу в ловушку для зверя. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел утром 9 сентября, когда двое жителей поселка Магистральный Казачинско-Ленского района отправились на машине на рыбалку. Проехав по проселочной дороге около 70-80 километров, они остановились у лесного массива. Там один из мужчин нашел бочку. Когда он ее осматривал, произошел выстрел из обреза гладкоствольного оружия, установленного за бочкой. В результате полученного ранения рыбак скончался на месте.

Знакомый 47-летнего погибшего, подоспевший на звук выстрела, погрузил тело мужчины в багажник и вернулся с ним в поселок.

По предварительной версии следствия, состоящая из жестяной бочки, обреза гладкоствольного оружия и прикорма конструкция являлась приманкой для медведя. «Установлено, что ни один из данных мужчин владельцами оружия не являются», — отметили в следственном управлении.

В настоящее время следователи устанавливают личность владельца оружия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В июле в Иркутской области местный житель случайно застрелил двух рыбаков, пытаясь отпугнуть медведя. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Источник — lenta.ru
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