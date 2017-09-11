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В стране и мире | Названо число потенциальных банкротов среди россиян

11.09.2017|11:04
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В конце первого полугодия 2017 года количество потенциальных банкротов среди заемщиков составило около 660 тысяч человек. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщает Rambler News Service.

В количественном отношении большую часть потенциальных банкротов составляют граждане с двумя открытыми кредитами (21 процент от общего числа), на втором месте - с тремя кредитами (19 процентов), на третьем - с одним (16 процентов), говорится в исследовании.

«5,8 процента приходятся на ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 миллиона рублей. На кредитные карты приходится пять процентов банкротств, средний размер долга в этом случае составляет 697 тысяч рублей», - указывается в материалах бюро.

8 сентября аналитический центр НАФИ сообщил, что россияне стали меньше доверять банкам. Так, за год уровень уверенности граждан в стабильности финансового рынка сократился с 67 до 60 процентов, свидетельствуют результаты опроса.

ОКБ относит к потенциальным банкротам граждан с долгом более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту, платежи по которому не вносились 90 и более дней.

Источник — lenta.ru
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