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В стране и мире | Ураган «Ирма» обрушится на американский Санкт-Петербург

10.09.2017|21:59
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Основной удар урагана «Ирма», который подходит к территории США, обрушится на флоридский город Сент-Питерсберг, названный в честь российского Санкт-Петербурга. Об этом рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции его спросили, будет ли ощущаться влияние этого циклона на территории России. «Нет, конечно, — ответил Вильфанд. — Но здесь так необычно получилось, что вот такое отношение, связанное с названием города, ураган будет иметь к России. Направление главного удара "Ирмы" приходится на город Санкт-Петербург, и это будет действительно ужасный удар».

Ураган уже неделю бушует в регионе Карибского бассейна, он принес разрушения в Пуэрто-Рико, а также на островах, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. По последним данным, на Карибах погибли не менее 22 человек.

«Ирма» приближается к штату Флорида и усилилась с третьей категории до четвертой. Ураган находится в 115 километрах к юго-востоку от города Ки-Уэст. Максимальная скорость ветра достигает 210 километров в час. По следам «Ирмы» перемещается еще один ураган — «Хосе».

Президент США Дональд Трамп в Twitter благословил американцев за несколько часов до обрушения урагана на побережье.

В конце августа на штат Техас обрушился ураган «Харви», оказавшийся наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. Жертвами стали 60 человек.

Источник — lenta.ru
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