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В стране и мире | Сахалинский избирком проверит данные о подкупе избирателей

10.09.2017|11:53
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Избирательная комиссия Сахалинской области за первые 10 часов выборов зарегистрировала восемь жалоб, в том числе о подкупе избирателей. Об этом со ссылкой на заявление регионального избиркома сообщает РИА Новости.

«Поступают жалобы. На текущий момент зарегистрировано восемь жалоб, семь из них рассмотрены. (...) Есть серьезная жалоба — информация из СМИ о подкупе избирателей. Вся информация отправлена в органы полиции», — сказал представитель региональной избирательной комиссии, отметив, что одна из жалоб касалась запрета на вынос бюллетеня с избирательного участка.

В то же время в региональном избиркоме подчеркнули, что в целом на выборах депутатов областной думы Сахалина голосование идет в нормальном режиме. По состоянию на 18:00 (10:00 по московскому времени) явка превысила 23,5 процента.

10 сентября в России проходит единый день голосования. Прямые выборы глав субъектов пройдут, в частности, в Марий Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

В столице проходят выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукино, а также в городском округе Троицк в Новой Москве. По итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Мосгоризбиркома, на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

Источник — lenta.ru
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