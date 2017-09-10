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В стране и мире | На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка

10.09.2017|21:57
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На Солнце 10 сентября около 19:00 по московскому времени произошла новая сильнейшая вспышка наивысшего класса активности — Х. Это уже четвертый мощный взрыв за последнее время. Об этом сообщается на сайте Физического института Академии наук (ФИАН).

Серия солнечных вспышек началась в понедельник 4 сентября. Наблюдались пять слабых выбросов энергии класса М, а 6 сентября последовал взрыв на поверхности Солнца, который оказался крупнейшим за последние 12 лет и одним из пяти мощнейших взрывов на звезде за всю историю наблюдений.

7 сентября, в четверг, произошла вторая мощная вспышка, которая была отнесена к классу X. Третья была зафиксирована на следующий день, 8 сентября в 11:00 по московскому времени.

Мощнейшие вспышки, наблюдаемые на Солнце, выбрасывают в окружающее пространство огромную энергию. За несколько минут в открытый космос уходит около сотни миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человек за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).

Источник — lenta.ru
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