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В стране и мире | Голосование на выборах началось по всей России

10.09.2017|10:57
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В регионах центральной России, а также в Калининградской области началось голосование на выборах. В настоящее время избирательные участки открыты на всей территории страны.

Прямые выборы глав субъектов в единый день голосования 10 сентября пройдут, в частности, в Марий Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Кроме того, выборы депутатов законодательных собраний пройдут в Северной Осетии, Краснодарском крае и Пензенской области.

В Калининградской области, где разница во времени с Москвой составляет минус один час, в этом году впервые по решению облдумы были увеличены часы для голосования — с 7:00 до 21:00 по местному времени (с 8:00 до 22:00 мск), передает РИА Новости.

Ранее открылись избирательные участки в восточных регионах страны.

В столице пройдут выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукина, а также в городском округе Троицк в Новой Москве. По итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Мосгоризбиркома, на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

Источник — lenta.ru
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