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В стране и мире | На Ямале задержали родившую в поезде и выкинувшую ребенка несовершеннолетнюю

09.09.2017|17:26
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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) задержали девушку-подростка, которая избавилась от новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

По информации ведомства, в начале сентября на железнодорожном перегоне Харп — Лабытнанги нашли тело новорожденного. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность матери.

Как оказалось, несовершеннолетняя жительница Приуральского района ЯНАО ехала вместе с матерью в поезде Москва — Лабытнанги, когда у нее начались роды. Мальчик появился на свет в туалете поезда, после чего молодая мать выбросила ребенка из вагона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье «Убийство малолетнего или иного лица».

10 августа сообщалось, что на мусорном полигоне в Верхней Пышме Свердловской области обнаружили тела двух младенцев. Экспертиза установила, что дети — мертворожденные, у них нет телесных повреждений.

В то же месяце полицейские в Екатеринбурге искали человека, который оставил младенца в пакете на одной из улиц города.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.09.2017 20:42|

Вот и запретили анонимные бэби боксы.

Гость|09.09.2017 20:46|

Гость писал(a):

Вот и запретили анонимные бэби боксы.
они не выгодны .ведь не сдерешь же ничего с этих попавших в трудные ситуации . или от добра так поступают .конечно мерзко но и с нами всеми тоже мерзко поступают

Имя: Гость
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