08.09.2017 | 14:10

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал профессиональным кретинизмом оглашение стенограммы записи его разговора с бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым во время передачи тому взятки. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

«Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну…» - ответил Сечин корреспонденту издания в ответ на вопрос об отношении к оглашению материалов в рамках открытого судебного заседания.

Стенограмму аудиозаписи прокурор зачитал на заседании Замоскворецкого суда Москвы во вторник, 5 сентября. Из представленной расшифровки следует, что Сечин сначала извинился перед Улюкаевым за задержку в исполнении некоего поручения, а потом предложил забрать сумку с деньгами, которую назвал в беседе «корзинкой с колбасой».

Суд над бывшим министром начался 16 августа. Улюкаев в ходе слушаний заявил, что его уголовное преследование является провокацией.

По данным следствия, экс-глава Минэкономразвития вымогал у менеджмента «Роснефти» взятку в размере двух миллионов долларов в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Задержали Улюкаева в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис компании, где он встретился с Сечиным.