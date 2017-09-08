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В стране и мире | Сечин назвал профессиональным кретинизмом разглашение разговора с Улюкаевым

08.09.2017|14:10
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал профессиональным кретинизмом оглашение стенограммы записи его разговора с бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым во время передачи тому взятки. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

«Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну…» - ответил Сечин корреспонденту издания в ответ на вопрос об отношении к оглашению материалов в рамках открытого судебного заседания.

Стенограмму аудиозаписи прокурор зачитал на заседании Замоскворецкого суда Москвы во вторник, 5 сентября. Из представленной расшифровки следует, что Сечин сначала извинился перед Улюкаевым за задержку в исполнении некоего поручения, а потом предложил забрать сумку с деньгами, которую назвал в беседе «корзинкой с колбасой».

Суд над бывшим министром начался 16 августа. Улюкаев в ходе слушаний заявил, что его уголовное преследование является провокацией.

По данным следствия, экс-глава Минэкономразвития вымогал у менеджмента «Роснефти» взятку в размере двух миллионов долларов в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Задержали Улюкаева в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис компании, где он встретился с Сечиным.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.09.2017 15:33|

сечин - провокатор ! Сценка была постановкой спецслужб или самого ?! Какая только истинная цель - убрать улюкаева?

Гость|08.09.2017 16:14|

О, как! Взятка - это гос. тайна)))

Гость|08.09.2017 16:20|

Какое одухотворенное лицо. Гордость России.

Гость|08.09.2017 17:32|

Вопиющее разглашение государственной тайны о корзинке с колбасой!

Гость|08.09.2017 17:36|

Самый эффективный в стране топ-менеджер (это со слов гаранта), не смог выполнить элементарного задания... Да и внешне лицо человека не обезображено интеллектом... Да, уж!

Гость|08.09.2017 17:44|

Боится разглашения своей неблаговидной роли.

Имя: Гость
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