08.09.2017 | 12:17

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) заявило о намерениях изменить внешний вид автомобильных номеров. Проект нового ГОСТа планируют на два месяца выставить на всеобщее обсуждение, уведомление о его разработке опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщили газете «Коммерсантъ» в Росстандарте, агентство рассчитывает уменьшить размер регистрационных знаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных и классических автомобилей, а также для японских и американских.

Поясняется, что, вопреки сообщениям СМИ, код региона, а также количество букв и цифр в госзнаках останутся без изменений.

Газета добавляет, что Росстандарт занимается разработкой проекта совместно с МВД, хотя ранее в министерстве опровергли информацию об изменении стандартов номеров.

Окончательная редакция документа будет готова к маю 2018-го, в октябре того же года он должен быть утвержден. Дата вступления в силу не определена, но, по данным «Коммерсанта», это случится не раньше 2019 года.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, что пересмотреть стандарты давно необходимо. «Очевидно, что проблема с нехваткой букв и цифр в номерах есть, но ответ должны дать математики: хватит ли комбинаций на беспроблемное существование хотя бы лет на десять. С американскими и японскими машинами надо тоже разобраться, существование нескольких сотен тысяч таких автомобилей мы не можем игнорировать. Кроме того, нужно унифицировать наши знаки с европейскими. Большинство стран постсоветского пространства это уже сделали», - пояснил он.

6 сентября СМИ распространили информацию о том, что в 2018 году стандарт автономеров сильно изменится: исчезнут цифровые коды регионов, увеличится количество букв и цифр до четырех, кроме того, госзнаки оснастят чипами.