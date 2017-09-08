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В стране и мире | Отель в Мексике раскололся надвое из-за рекордно мощного землетрясения

08.09.2017|16:01
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Здание отеля в Мексике раскололось надвое из-за сильнейшего за прошедшие сто лет землетрясения. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в городе Матиас-Ромеро в штате Оахака. Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето заявил, что в результате ЧП никто не погиб.

По данным властей Оахаки, находившиеся в гостинице люди успели выбежать из строения до того, как оно разрушилось. На место происшествия прибыли спасатели, чтобы выяснить, не остался ли кто-либо под обломками здания.

По последней информации, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере пять человек, в том числе двое детей.

Как заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, организованных путешественников из РФ в пострадавших районах Мексики, скорее всего, нет, передает «Интерфакс».

Она пояснила, что продажи путевок из России в эту страну в последнее время упали из-за криминогенной обстановки в республике. «А вот самостоятельные туристы могут быть. Но оценить даже примерно их количество невозможно», - добавила Ломидзе.

Подземные толчки магнитудой 8,0 были зафиксированы утром в пятницу у тихоокеанского побережья Мексики. Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах от города Пихихьяпан на юго-востоке страны.

Эксперты предупредили об угрозе цунами в регионе. По прогнозам, удару стихии может подвергнуться как побережье Мексики, так и соседних стран - Гондураса, Никарагуа, Гватемалы.

Источник — lenta.ru
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