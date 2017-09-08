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В стране и мире | На Солнце произошла третья мощная вспышка

08.09.2017|12:16
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На Солнце 8 сентября в 11 часов по московскому времени произошла новая сильнейшая вспышка. Это уже третий мощный взрыв за последние три дня, которому присвоен высший класс активности - X. Об этом сообщает в пятницу, 8 сентября, РИА Новости со ссылкой на Физический институт Академии наук (ФИАН).

Ученые сообщают, что на Земле происходит магнитная буря, сила которой достигает четырех баллов по пятибалльной шкале, что превышает предсказанные значения. В Канаде, которая на данный момент находится на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния.

Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. Сначала наблюдались пять слабых выбросов энергии класса М, а 6 сентября последовал взрыв на поверхности Солнца, который оказался крупнейшим за последние 12 лет. 7 сентября произошла вторая мощная вспышка, которая была отнесена к классу X.

Самые мощные вспышки, наблюдаемые на Солнце, выбрасывают в окружающее пространство огромную энергию. За несколько минут в открытый космос уходит до триллиона мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человек за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).

Источник — lenta.ru
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Гость|08.09.2017 18:54|

значит выборы не состоятся.

Гость|08.09.2017 19:03|

Вот так вот, не дай бог, что-и все в секунду погибнет-и миллиардеры, купающиеся в роскоши,и нищеброды, пышущие здоровьем ЗОЖисты,и доживающие последние дни раковые больные. Вот она,бренность,рядом.

Гость|08.09.2017 19:05|

у жириновского уже обострение началось по нему как по часам сверятся можно теперь все психи будут как на иголках .

Гость|08.09.2017 19:07|

Гость писал(a):

у жириновского уже обострение началось
Это жириновский,что ли,про третью вспышку объявил,или все таки ученые? Ты вообще о чем?

Имя: Гость
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