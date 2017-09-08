08.09.2017 | 12:16

На Солнце 8 сентября в 11 часов по московскому времени произошла новая сильнейшая вспышка. Это уже третий мощный взрыв за последние три дня, которому присвоен высший класс активности - X. Об этом сообщает в пятницу, 8 сентября, РИА Новости со ссылкой на Физический институт Академии наук (ФИАН).

Ученые сообщают, что на Земле происходит магнитная буря, сила которой достигает четырех баллов по пятибалльной шкале, что превышает предсказанные значения. В Канаде, которая на данный момент находится на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния.

Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. Сначала наблюдались пять слабых выбросов энергии класса М, а 6 сентября последовал взрыв на поверхности Солнца, который оказался крупнейшим за последние 12 лет. 7 сентября произошла вторая мощная вспышка, которая была отнесена к классу X.

Самые мощные вспышки, наблюдаемые на Солнце, выбрасывают в окружающее пространство огромную энергию. За несколько минут в открытый космос уходит до триллиона мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человек за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).