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В стране и мире | Коты Эрмитажа погибли при задымлении

08.09.2017|14:10
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Четыре кота, числящихся мышеловами в Эрмитаже, задохнулись в результате задымления в подвале Зимнего дворца. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в пятницу, 8 сентября.

Отмечается, что пятого кота, которого сотрудники МЧС достали из подвала, удалось откачать.

Возгорание было локализовано, пожарные проверяют помещения музея. На месте происшествия не было ничего, кроме труб, горела в основном их обшивка. В настоящее время рассматриваются две версии причины возгорания - проблемы с проводкой и электроприборами или занесение огня (например, непотушенный окурок).

Ранее в пятницу сообщалось, что из подвала Зимнего дворца пошел дым. На место происшествия отправили 15 пожарных расчетов. Инцидент не отразился на работе музея.

Традиция нанимать котов на должность мышеловов появилась в Санкт-Петербурге еще при Екатерине II. Одним из сотрудников Эрмитажа является кот Ахилл, который по совместительству занимается предсказаниями результатов матчей Кубка конфедераций. Всего в учреждении работают от 50 до 70 питомцев. Их кормят и лечат за счет музея, живут они в подвалах.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.09.2017 14:26|

Искусственное дыхание - рот в рот - делали что ли. Коты много знали и их ...., но всех.... Будет второе задымление - контрольное...

Гость|08.09.2017 14:30|

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время рассматриваются две версии причины возгорания - проблемы с проводкой и электроприборами или занесение огня (например, непотушенный окурок).
Во блин даете - была ревизия, коты все видели как отдельные экспонаты исчезали ...., хотели все по-тихому списать, а коты не дали. Слава героям, пусть земля будет им пухом.

А бычок (окурок) занесла баба Вера, преступление раскрыто все свободны, всем спасибо...

Гость|08.09.2017 14:40|

"Одним из сотрудников Эрмитажа является кот Ахилл..." Поди еще и кандидатом колбасных наук является.Интересно, а зарплату кто получает, тоже Ахилл ?Министру финансов на заметку.

Гость|08.09.2017 14:47|

Как же завхоз в глаза детям их посмотрит...Не уберег соба-ка.....

Гость|08.09.2017 17:08|

Живодёры! Оставшимся котовым родственникам денежную компенсацию!

Гость|08.09.2017 17:37|

Такое впечатление, что комментарии выше один полны идиот написал. Который к тому же думает что он остроумец. Три раза - ха.

...А коты - все живы. Просто они так пахнут. Не тыкайте их палкой, девочки.

Гость|08.09.2017 17:42|

Жаль котов

Гость|08.09.2017 18:01|

Гость писал(a):

Жаль котов
Пока ни один не погиб

Гость|08.09.2017 18:43|

Гость писал(a):

Жаль котов
Когда траур объявят в питере?

Гость|08.09.2017 18:44|

Назовут подвал по имени погибших котов.

Имя: Гость
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