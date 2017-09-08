08.09.2017 | 14:10

Четыре кота, числящихся мышеловами в Эрмитаже, задохнулись в результате задымления в подвале Зимнего дворца. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в пятницу, 8 сентября.

Отмечается, что пятого кота, которого сотрудники МЧС достали из подвала, удалось откачать.

Возгорание было локализовано, пожарные проверяют помещения музея. На месте происшествия не было ничего, кроме труб, горела в основном их обшивка. В настоящее время рассматриваются две версии причины возгорания - проблемы с проводкой и электроприборами или занесение огня (например, непотушенный окурок).

Ранее в пятницу сообщалось, что из подвала Зимнего дворца пошел дым. На место происшествия отправили 15 пожарных расчетов. Инцидент не отразился на работе музея.

Традиция нанимать котов на должность мышеловов появилась в Санкт-Петербурге еще при Екатерине II. Одним из сотрудников Эрмитажа является кот Ахилл, который по совместительству занимается предсказаниями результатов матчей Кубка конфедераций. Всего в учреждении работают от 50 до 70 питомцев. Их кормят и лечат за счет музея, живут они в подвалах.