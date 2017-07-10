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В стране и мире | МВД упростило правила регистрации автомобилей

10.07.2017|11:19
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10 июля вступили в силу изменения в правила регистрации транспортных средств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новые правила позволяют ставить на учет автомобили даже в том случае, если их идентификационные номера трудно читаются в результате износа, коррозии или ремонта.

Также закрепляется возможность повторной постановки на учет снятых с него транспортных средств после устранения причин аннулирования регистрации.

Кроме того, изменен перечень обязательных для предъявления документов: из него исключен полис ОСАГО, получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Источник — lenta.ru
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