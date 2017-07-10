10 июля вступили в силу изменения в правила регистрации транспортных средств. Об этом сообщает «Интерфакс».
Новые правила позволяют ставить на учет автомобили даже в том случае, если их идентификационные номера трудно читаются в результате износа, коррозии или ремонта.
Также закрепляется возможность повторной постановки на учет снятых с него транспортных средств после устранения причин аннулирования регистрации.
Кроме того, изменен перечень обязательных для предъявления документов: из него исключен полис ОСАГО, получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.