10.07.2017 | 11:19

10 июля вступили в силу изменения в правила регистрации транспортных средств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новые правила позволяют ставить на учет автомобили даже в том случае, если их идентификационные номера трудно читаются в результате износа, коррозии или ремонта.

Также закрепляется возможность повторной постановки на учет снятых с него транспортных средств после устранения причин аннулирования регистрации.

Кроме того, изменен перечень обязательных для предъявления документов: из него исключен полис ОСАГО, получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.