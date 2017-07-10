10.07.2017 | 16:50

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала общежития давно изжившим себя форматом жилья, который необходимо заменить на другие программы улучшения жилищных условий. Ее слова приводит ТАСС.

«Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор, к сожалению, это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что общежития нельзя приватизировать, в общежитии человек становится рабом ситуации — не может продать, взять ипотеку, купить себе квартиру», — сказала Матвиенко.

Также Матвиенко раскритиковала законодательную инициативу о разрешении строительства частных общежитий. По ее мнению, нужно полностью отказаться от такого типа жилья.

«Есть масса других возможных вариантов для молодежи и студентов. Это и молодежные кооперативы, и такие дома с квартирами-студиями для начинающих молодых семей и студентов. Такие проекты должны реализовываться при поддержке властей — региональных, муниципальных, и чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это его собственность», — сказала она.

По ее мнению, эффективнее поддерживать молодежь региональными программами по строительству жилья с доступной ценой либо созданием кооперативов.

В апреле в Госдуме предложили помогать молодым семьям с погашением ипотечной задолженности. Депутат «Единой России» Ольга Баталина предложила частично погашать ипотечный кредит молодой семье, если первый ребенок у них появится до 23 лет.