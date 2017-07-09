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В стране и мире | Медведев поручил создать портал с данными обо всех россиянах

09.07.2017|13:30
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, предусматривающее создание единого федерального информационного ресурса, где будут прописаны сведения о населении страны. Об этом говорится на сайте кабмина.

Цель этого портала заключается в формировании системы учета сведений о гражданах страны, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость. Ожидается, что это приведет к совершенствованию контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

«Федеральный ресурс о населении будет создаваться только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем. Внесение в него сведений о населении, ранее не учтенных в других информационных системах, не предусматривается», — говорится в пояснительной записке к документу.

Создание портала разобьют на четыре этапа. Как ожидается, ресурс заработает на III этапе в 2020-2022 годах. Окончательное его формирование завершится к 2025 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.07.2017 13:39|

penzainform.ru писал(a):

Ожидается, что это приведет к совершенствованию контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

Так и подумалось, о заботе про здоровье, благополучии, ан нет, заплатил ли ты дружок налог. Тотальный контроль, "Матрица" в действии. Электронный коцлагерь.

Гость|09.07.2017 13:45|

Но самого Медведева и компании там не будет.

Гость|09.07.2017 14:24|

Гость писал(a):

Но самого Медведева и компании там не будет.
Росреестр уже засекретили для них.

Имя: Гость
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