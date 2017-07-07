07.07.2017 | 17:13

Адвокат Патрика Вервеля, мужа погибшей в авиакатастрофе во Внуково стюардессы Русланы Вервель, заявил гражданский иск на 30 миллионов рублей. Как сообщили «Ленте.ру» в суде, иск адресован к аэропорту Внуково.

В июле прошлого года Вервель требовал взыскать с обвиняемых 22 миллиона рублей солидарно. Тогда же гражданский иск к обвиняемым заявили от аэропорта Внуково, который оценил ущерб от катастрофы с самолетом главы Total в 1,2 миллиона рублей, и от владельцев самолета - 14 миллионов рублей.

Слушания уголовного дела начались в Солнцевском районном суде в июне 2016 года. В октябре 2016-го был опубликован официальный отчет Межгосударственного авиационного комитета, который выявил нарушения как в действиях экипажа, так и в работе диспетчерских служб аэропорта Внуково. Этот отчет по ходатайству защиты был приобщен к материалам дела.

2 марта 2017-го из дела выделили обвинения в адрес трех из пяти подсудимых (руководителя полетов Романа Дунаева, диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой - они не признали свою вину ни на следствии, ни в суде), и направили их на новое расследование. Тогда же был удовлетворен иск об отводе двух защитников. В связи с такими серьезными изменениями рассмотрение дела отложили на июнь.

Уголовное преследование диспетчера-стажера Светланы Кривсун было прекращено еще во время следствия, в январе 2016 года, хотя она изначально проходила обвиняемой и даже была взята под домашний арест.

На скамье подсудимых остаются двое обвиняемых - инженер аэропортовой службы Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Они полностью признали свою вину и попросили рассмотреть дело в особом порядке. Он предусматривает вынесение приговора без исследования доказательств, но в этом случае обвиняемые могут рассчитывать на приговор мягче (не больше двух третей от максимально предусмотренного санкцией статьи УК РФ).

В ночь с 20 на 21 октября 2014 года при взлете из столичного аэропорта Внуково самолет Falcon столкнулся с внезапно выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной. В результате погибли глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, пилоты Янн Пикан и Максим Рассья и стюардесса - уроженка Украины, принявшая французское гражданство, Руслана Вервель.