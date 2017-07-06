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В стране и мире | Путин уволил восемь генералов и назначил нового статс-секретаря МЧС

06.07.2017|15:59
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Президент России Владимир Путин снял с должности нескольких представителей руководящего состава МВД, МЧС и ФСИН, а также произвел ряд новых назначений. Текст президентского указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди уволенных - восемь генералов.

В центральном аппарате МВД уволены три сотрудника: первый замначальника Главного управления на транспорте генерал-майор Андрей Андреев, начальник контрольно-ревизионного управления генерал-майор Евгений Барикаев и первый замначальника следственного департамента генерал-лейтенант Юрий Шинин.

В региональных органах внутренних дел сняты с должности генерал-лейтенант Юрий Ларионов и генерал-майор Владимир Шепель - начальник и замначальника Кемеровского главка МВД, а также глава МВД Республики Тыва генерал-майор Александр Лобанов.

Уволены руководитель свердловского главка МЧС генерал-майор Андрей Заленский и начальник Ростовского главка ФСИН генерал-лейтенант Сергей Смирнов.

Также снят первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Сергей Сазанов. Освобожден от должности прокурора Бурятии Валерий Петров, недавно назначенный главным военным прокурором России.

Тем же указом заместитель главы МЧС Олег Баженов назначен статс-секретарем ведомства.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.07.2017 16:31|

Путин Владимир Владимирович, приезжайте в Пензу проверять знание должностных инструкций на изусть.

Гость|06.07.2017 17:40|

Всех менять, окромя царя.

Гость|06.07.2017 18:16|

Почему Колокольцева не уволил

Гость|06.07.2017 18:31|

царек опять брагули лишнего хлебнул - лютует

Гость|06.07.2017 18:36|

Гость писал(a):

6.07.2017 16:31|

Путин Владимир Владимирович, приезжайте в Пензу проверять знание должностных инструкций на изусть.

Да тогда гос служба полностью освободиться места.

Гость|06.07.2017 18:48|

Вовочка потенцию решил показать?

Имя: Гость
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