06.07.2017 | 12:12

Президент России Владимир Путин протестировал отечественный лимузин для высокопоставленных чиновников, разработанный в рамках проекта «Кортеж». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет газета «Известия» в четверг, 6 июля.

По его словам, президент наблюдал поэтапную реализацию проекта. «На прототипе "А" даже ездил, прототип "Б" показать не успели», - сказал министр. Он подчеркнул, что глава государства остался доволен результатом работы разработчиков.

Проект «Кортеж», предполагающий создание модельного ряда автомобилей представительского класса: лимузина, седана, внедорожника, минивэна, — реализуется по поручению президента от 2012 года. В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», уточняет газета.

Предполагается, что первая партия лимузинов, предназначенных для перевозки первых лиц государства, будет отгружена в конце 2017 - начале 2018 года. Автомобиль будет обладать двигателем мощностью 800 лошадиных сил, вес бронированной машины составит шесть тонн.

В 2016-м году на финансирование проекта из бюджета было выделено 3,7 миллиарда рублей.