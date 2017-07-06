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В стране и мире | Путин протестировал лимузин для чиновников

06.07.2017|12:12
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Президент России Владимир Путин протестировал отечественный лимузин для высокопоставленных чиновников, разработанный в рамках проекта «Кортеж». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет газета «Известия» в четверг, 6 июля.

По его словам, президент наблюдал поэтапную реализацию проекта. «На прототипе "А" даже ездил, прототип "Б" показать не успели», - сказал министр. Он подчеркнул, что глава государства остался доволен результатом работы разработчиков.

Проект «Кортеж», предполагающий создание модельного ряда автомобилей представительского класса: лимузина, седана, внедорожника, минивэна, — реализуется по поручению президента от 2012 года. В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», уточняет газета.

Предполагается, что первая партия лимузинов, предназначенных для перевозки первых лиц государства, будет отгружена в конце 2017 - начале 2018 года. Автомобиль будет обладать двигателем мощностью 800 лошадиных сил, вес бронированной машины составит шесть тонн.

В 2016-м году на финансирование проекта из бюджета было выделено 3,7 миллиарда рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.07.2017 12:26|

Хороший автомобиль! Чиновникам нравится! Они этого, правда, ещё не знают!

Гость|06.07.2017 12:28|

а гильотину для чиновников он не хочет протестировать?

Гость|06.07.2017 12:32|

Нормальное такое финансирование, денег нет но вы держитесь

Гость|06.07.2017 12:36|

уже даже слов нет ..........................................

Гость|06.07.2017 12:37|

penzainform.ru писал(a):

В 2016-м году на финансирование проекта из бюджета было выделено 3,7 миллиарда рублей.
Вот)))))Один (царствие небесное),уже в своё время пытался пересадить чинуш на Волги,все знают что из этого вышло)))

Гость|06.07.2017 12:57|

Очередной Е-мобиль...

Гость|06.07.2017 13:17|

penzainform.ru писал(a):

вес бронированной машины составит шесть тонн.
и на заднем стекле лимузинов будет красоваться надпись "плачу налоги - где дороги?"

Гость|06.07.2017 13:39|

Гость писал(a):

Очередной Е-мобиль...
Нет- это лада седан...)

Гость|06.07.2017 13:43|

Yah писал(a):

М. Хазин
Ещё один либеральный мечтатель,пытающейся "отработать" выделенные гранты)))

Гость|06.07.2017 13:44|

В смысле, скоро выборы...

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