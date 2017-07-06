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В стране и мире | Про Ждуна снимут российский мультфильм

06.07.2017|12:13
Печать

Компания CD Land приобрела у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использование бренда «Ждун» в России и СНГ. Об этом президент фирмы Юрий Цейтлин сообщил агентству городских новостей «Москва» в четверг, 6 июля.

«Cейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном», - сказал он.

«Мы будем различным крупным компаниям лицензировать образ Ждуна для производства товаров народного потребления и рекламы. Несколько компаний под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию», - уточнил Цейтлин. Он добавил, что у персонажа появится свой видеоблог.

CD Land подала заявку на регистрацию в России бренда и изображения Ждуна в Роспатент.

Коммерческие подробности договора с художницей Цейтлин раскрыть отказался.

В мае CD Land подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «ЖДУН». «Заявленное словесное обозначение “ЖДУН”, выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Словесное обозначение семантически нейтрально в отношении заявленных товаров и услуг», - указано в документе.

Ждуном называют скульптуру Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Работа посвящена всем ожидающим приема к врачу пациентам. В январе 2017 года Ждун стал популярным мемом в Рунете.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.07.2017 12:24|

Ждём перемен! Очень актуально для России! Могут не так понять!

Гость|06.07.2017 12:40|

penzainform.ru писал(a):

Ждун стал популярным мемом в Рунете.
Ждун в фате - постят все тп, с намёком...

Гость|06.07.2017 13:50|

И НА ВЫБОРАХ МОЖНО ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЖДУНА !

Имя: Гость
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