05.07.2017 | 14:14

Пользователь Reddit под ником xxviiparadise опубликовал на форуме фотографию некоего существа, которое выбросило на берег пляжа в Калифорнии. На это обратило внимание издание The Independent.

Публикация появилась в разделе r/marinebiology, где обычно беседуют специалисты в сфере морской биологии. Автор поста предположил, что «создание» может быть чьим-то органом и попросил экспертов помочь ему с идентификацией странного живого существа.

Пользователь уточнил, что находка весила более трех килограммов и была около 12 сантиметров в ширину. Комментаторы предположили, что необычное животное похоже на мертвого морского зайца - моллюска, также известного под названием Aplysia californica.

Один из морских биологов добавил, что чем дольше калифорнийские зайцы пребывают на суше мертвыми, тем страннее они выглядят.

В декабре 2016 года мурманский моряк Роман Федорцов прославился в сети благодаря публикациям в Twitter с фотографиями рыб и морских гадов, попавших в рыболовный трал. Спустя полгода после обретения славы фотограф продолжает снимать странных существ. За его профилем следят более 120 тысяч человек.