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В стране и мире | Загадочное морское создание озадачило пользователей сети

05.07.2017|14:14
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Пользователь Reddit под ником xxviiparadise опубликовал на форуме фотографию некоего существа, которое выбросило на берег пляжа в Калифорнии. На это обратило внимание издание The Independent.

Публикация появилась в разделе r/marinebiology, где обычно беседуют специалисты в сфере морской биологии. Автор поста предположил, что «создание» может быть чьим-то органом и попросил экспертов помочь ему с идентификацией странного живого существа.

Пользователь уточнил, что находка весила более трех килограммов и была около 12 сантиметров в ширину. Комментаторы предположили, что необычное животное похоже на мертвого морского зайца - моллюска, также известного под названием Aplysia californica.

Один из морских биологов добавил, что чем дольше калифорнийские зайцы пребывают на суше мертвыми, тем страннее они выглядят.

В декабре 2016 года мурманский моряк Роман Федорцов прославился в сети благодаря публикациям в Twitter с фотографиями рыб и морских гадов, попавших в рыболовный трал. Спустя полгода после обретения славы фотограф продолжает снимать странных существ. За его профилем следят более 120 тысяч человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.07.2017 14:45|

Чей то кусок мяса...

Гость|05.07.2017 14:56|

Если глубоководную рыбу поднять на поверхность она превращается в бесформенную груду мяса так как ее разрывает из-за разницы давления. Ничего удивительного.

Гость|05.07.2017 15:05|

Гость писал(a):

Если глубоководную рыбу поднять на поверхность она превращается в бесформенную груду мяса так как ее разрывает из-за разницы давления.
Давления чего, простите?

Гость|05.07.2017 15:13|

penzainform.ru писал(a):

Один из морских биологов добавил, что чем дольше калифорнийские зайцы пребывают на суше мертвыми, тем страннее они выглядят.
да ладно? неужели разлагаться начинают? ай-яй-яй кто бы мог подумать?!

Гость|05.07.2017 15:36|

penzainform.ru писал(a):

необычное животное похоже на мертвого морского зайца - моллюска,
Большая мидия. Приятного аппетита.

Гость|05.07.2017 16:49|

желудок поросенка после двух дней на солнце

Имя: Гость
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